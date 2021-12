Rendez-vous contes ! en attendant Noël Lauzach, 18 décembre 2021, Lauzach.

Rendez-vous contes ! en attendant Noël Lauzach

2021-12-18 – 2021-12-18

Lauzach Morbihan Lauzach

Les enfants accompagnés de leurs parents sont invités à savourer un moment d’évasion, d’échanges, de surprises et d’émotions dans le cadre de lectures et comptines sur le thème de l’hiver et de Noël.

10h3045 minutesà partir de 3 ansGratuit – Places limitées

+33 2 97 67 00 50

