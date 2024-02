RENDEZ-VOUS CONTES ! DEUX CONTEURS POUR LE PRIX D’UN salle polyvalente Sérigné, mardi 13 février 2024.

RENDEZ-VOUS CONTES ! DEUX CONTEURS POUR LE PRIX D’UN salle polyvalente Sérigné Vendée

En cette année Olympique, cette édition sera sportive ou ne sera pas ! Le temps du festival, théâtre, médiathèque, salles polyvalentes se transforment en véritable stadium où les plus grands marathoniens de la parole et de la musique vont se produire sur le Pays de Fontenay.

MARDI 13 FEVRIER 20H00

Lieu Salle Polyvalente, rue de Fontenay Sérigné

Durée difficile à dire…

Public ado-adulte

Site accessible aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)

Tarif gratuit (places limitées réservation conseillée à l’Office de Tourisme) OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE MARDI 6 FEVRIER A 10H

Carte blanche à Yannick Jaulin

Le Beau Monde ? Compagnie Yannick Jaulin

Première partie Stéphane Maddix Albert, conteur acadien

Yannick Jaulin a besoin de peu d’espace mais de beaucoup de liberté car il aime par dessus tout franchir les barrières pour réinventer à chaque fois une soirée unique. Ce soir il est possible qu’il s’intéresse à la sexualité et aux mœurs des insectes, car en bon fabuliste, il sait que le biais des animaux est un fantastique chemin détourné pour parler de nous… Méfiez-vous des histoires et méfiez-vous du conteur !

D’ailleurs un conteur peut en cacher un autre et Yannick invite en première partie Stéphane Maddix Albert. Ce conteur acadien adapte des contes anciens qui questionnent nos codes sociaux en s’appuyant sur le rire et la magie. Son imaginaire est nourri par les parcs à ferraille, le folklore, le militantisme et la paysannerie. Depuis 10 ans, il conquiert le public canadien dans son dialecte, le chiac. Une vraie chance de le recevoir ce soir !

Gourmandises et boissons assurées par l’APE de Sérigné

– – –

Organisé par le Pays de Fontenay-Vendée, en partenariat avec la mairie de Sérigné.

En savoir plus sur Yannick Jaulin https://www.yannickjaulin.com/

En savoir plus sur Stéphane Maddix Albert https://youtu.be/yFxbs9ZFdkY .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 20:00:00

fin : 2024-02-13

salle polyvalente rue de Fontenay

Sérigné 85200 Vendée Pays de la Loire tourisme@vendeegrandsud.fr

L’événement RENDEZ-VOUS CONTES ! DEUX CONTEURS POUR LE PRIX D’UN Sérigné a été mis à jour le 2024-02-01 par Vendée Expansion