RENDEZ-VOUS CONTES ! AU DÉTOUR DES CONTES Bibliothèque Clod’Aria L’Orbrie, mardi 12 mars 2024.

Chaussez vos bottes de 7 lieux et découvrez une partie de l’exposition dans chacune des 3 bibliothèques. D’après les albums jeunesse de Séverine Duchesne et Olivier Dupin.

3 contes, 3 bibliothèques

Un Petit chaperon rouge qui n’a pas tout à fait le minois attendu, Cendrillon ou plutôt

Croquillon qui perd une bien curieuse pantoufle aux 12 coups de minuit, et un Petit

Poucet appelé Poupouce adopté par la famille de l’ogre lui-même !

De quoi dérouter le visiteur …

Objets détournés, illustrations, jeux… cette exposition vous invite à re-découvrir avec beaucoup d’humour plusieurs contes classiques détournés, ponctuée de lectures et animations organisées par les équipes des bibliothèques !

Entrée libre tout public Aux horaires d’ouverture des bibliothèques.

BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA L’ORBRIE

Mardi 16h30-18h30

Mercredi 15h30-18h30

Vendredi 16h30-18h30

BIBLIOTHÈQUE DU PRIEURÉ MOUZEUIL-SAINT-MARTIN

Lundi 10h-12h

Mardi 16h30-18h30

Mercredi 10h-12h / 15h-17h30

Samedi 9h30-12h30

BIBLIOTHÈQUE 1001 PAGES SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

Mercredi 16h-19h

Vendredi 16h30-19h

Samedi 10h-12h30

Action organisée par la Communauté de communes et accompagnée par la DRAC Pays de la Loire.

En partenariat avec les bibliothèques de L’Orbrie, Mouzeuil-Saint-Martin et Saint-Michel-le-Cloucq. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 16:30:00

fin : 2024-03-12 18:30:00

Bibliothèque Clod’Aria 21 Rue du Docteur Audé

L’Orbrie 85200 Vendée Pays de la Loire

