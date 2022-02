RENDEZ-VOUS CONTE DIR’LIRE A BEAUFORT EN VALLÉE Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou Catégories d’évènement: Beaufort-en-Anjou

RENDEZ-VOUS CONTE DIR'LIRE A BEAUFORT EN VALLÉE Bibliothèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou

2022-02-12

2022-02-12 – 2022-02-12 Bibliothèque Beaufort-en-Vallée

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire Beaufort-en-Anjou Histoires lues ou contées pour les enfants à partir de 3 ans.

Embarquez à la bibliothèque et partez au pays des histoires avec les Dir’Liseurs.ses.

bibliotheque@beaufortenanjou.fr +33 2 41 79 74 11 http://bibliotheque.beaufortenanjou.fr/

Embarquez à la bibliothèque et partez au pays des histoires avec les Dir’Liseurs.ses.

Bibliothèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou

