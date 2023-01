Rendez-vous Conte ! Compiègne Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Oise En partenariat avec les bibliothèques, les Théâtres de Compiègne mettent en place une série de Rendez-vous conte ! À cette occasion retrouvons-nous au sein des bibliothèques pour profiter d’une petite forme légère en lien avec notre programmation. Coups de roulis

mercredi 1er mars

11h – Bibliothèque Jacques Mourichon

14h30 – Bibliothèque Saint-Corneille

