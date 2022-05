Rendez-vous Conte #4: Orchestre Victor Hugo Pont-de-Roide-Vermondans, 22 mai 2022, Pont-de-Roide-Vermondans.

Rendez-vous Conte #4: Orchestre Victor Hugo Salle Polyvalente Michel Tarreinbergue Rue des Marronniers Pont-de-Roide-Vermondans

2022-05-22 16:00:00 – 2022-05-22 16:50:00 Salle Polyvalente Michel Tarreinbergue Rue des Marronniers

Pont-de-Roide-Vermondans Doubs Pont-de-Roide-Vermondans

AMERICAN DREAM

En route vers le Nouveau Monde! Quête d’utopie et d’espoir, de liberté et de défis, Applalachian Spring raconte la vie d’un jeune couple de pionniers dans les Appalaches, première “frontière” que les colons ont franchie dans leur traversée de l’Ouest.

Ce couple rêve de vivre son amour pleinement au milieu d’une société pleine de contraintes.

Véritable aventure humaine, rencontre avec l’inconnu, et aube d’un printemps nouveau, ce “rêve américain” prend vie entre cirque et musique avec des jonglages et manipulations d’objets sur la composition plein d’authenticité d’Aaron Copland, entrecoupée par des extraits de la simple Symphony de Britten pour nous faire embarquer vers ce fabuleux voyage.

billetterie@mascene.eu +33 3 81 91 37 11 https://mascenenationale.eu/evenement/rendez-vous-conte4-orchestre-victor-hugo-franche-comte

