Rendez-vous concert : « La chanson, ça me dit ! » Bibliothèque Valeyre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rendez-vous concert : « La chanson, ça me dit ! » Bibliothèque Valeyre Paris, 13 janvier 2024, Paris. Le samedi 13 janvier 2024

de 11h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Pour bien commencer l’année, venez découvrir un nouveau talent. Faune sera en concert à la bibliothèque Valeyre le 13 janvier 2024. Fabricante de chansons urbaines espiègles, Faune colore de sa voix bien posée une sensibilité sauvage presque animale. N’attendez pas les trompettes de la renommée pour la découvrir… Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris Contact : +33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr

Faune Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75009 Lieu Bibliothèque Valeyre Adresse 24 rue Marguerite de Rochechouart Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Valeyre Paris latitude longitude 48.877975,2.34501

Bibliothèque Valeyre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/