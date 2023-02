Rendez-vous cinéma avec Jean-Marc Lalanne Librairie Compagnie, 17 février 2023, Paris.

Le vendredi 17 février 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

C’est avec joie que nous recevons Jean-Marc Lalanne pour la parution de son livre “Delphine Seyrig, en constructions” paru aux éditions Capricci. Au programme : présentation, échanges et dédicace.

Lorsqu’elle disparaît en 1990, Delphine Seyrig n’est plus cette figure de proue du cinéma d’auteur mondial qu’elle fut durant toutes les années 60 et 70. Quelles traces de son court passage laisse l’astre Seyrig ? Tel sera l’objet de cet essai admiratif et amoureux.

Jean-Marc Lalanne est journaliste et critique de cinéma. Il occupe une fonction de rédacteur en chef aux Inrockuptibles et collabore régulièrement au Masque et la Plume sur France Inter.

Venez découvrir Delphine Seyrig, en constructions publié aux Éditions Capricci.

Librairie Compagnie 58 Rue des Écoles 75005 Paris

Contact : https://www.librairie-compagnie.fr/agenda-132714/cinema-jean-marc-lalanne/ https://www.facebook.com/Librairie-Compagnie-129353383758494/ https://www.facebook.com/Librairie-Compagnie-129353383758494/ https://www.librairie-compagnie.fr/agenda-132714/cinema-jean-marc-lalanne/

© Renaud Monfourny Le 17 février 2023 à 19h00 LC