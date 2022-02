Rendez-vous chorégraphiques Salle Jacques Brel Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Salle Jacques Brel, le dimanche 19 juin à 17:00

Depuis 2016, les spécialités danse du réseau des conservatoires participent à ce rendez-vous annuel. Il met en lumière la diversité des disciplines enseignées durant l’année dans chaque établissement et permet aux élèves et à leurs professeurs de travailler sur un événement commun. Cette saison, en partenariat avec les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis des propositions « in situ » seront à l’honneur !

Entrée libre sur réservation

Spectacle des classes de danse du réseau des conservatoires Salle Jacques Brel 42 rue Edouard Vaillant Pantin Saint-Étienne Loire

