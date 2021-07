Rendez-vous chez Stan : The Celtic Tramps Parc thermal, 27 août 2021-27 août 2021, Contrexéville.

Rendez-vous chez Stan : The Celtic Tramps

Parc thermal, le vendredi 27 août à 20:30

Pour bien commencer le week-end ou tout simplement terminer une semaine de travail et pouvoir enfin décompresser, la ville de Contrexéville a lancé, il y a 7 ans, les « Rendez-vous chez Stan ». Désormais incontournables pour la population mais aussi les curistes et touristes, ces rendez-vous proposent une programmation originale, locale, hétéroclite et gratuite chaque dernier vendredi du mois, de juin à septembre. **The Celtic Tramps** Naviguant entre la Lorraine et l’Irlande, The Celtic Tramps manie les codes de la musique populaire pour offrir une performance vivifiante. Fédérateur et puissant, ce groupe ne laissera personne sur le banc des oubliés. Né pendant le confinement, ces 12 artistes (musiciens et technique) ont eu besoin de s’évader, de s’imaginer ensemble, en partance pour de nouveaux rivages. Enfermés à distance les uns des autres, ils ont eu l’idée de réunir les savoirs pour imaginer un voyage vers la liberté. Leurs chansons prennent à l’abordage les coins de rues, les ports, les pubs, bars et salles de spectacles en manque de vibrations folkloriques. Après plus de 50 concerts depuis le lockdown, de la Bretagne à la Lorraine, ils n’ont de cesse que répandre la joie et l’ivresse. Ils sont The Celtic Tramps, une bande de musiciens naufragés, prête à vous faire danser comme on le faisait jadis.

Gratuit

Entre Lorraine et Irlande, ce groupe manie les codes de la musique populaire pour offrir une performance vivifiante

Parc thermal Contrexéville Contrexéville Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T20:30:00 2021-08-27T23:00:00