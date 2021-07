Rendez-vous chez Stan : Pot au feu Parc thermal, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Contrexéville.

Rendez-vous chez Stan : Pot au feu

Parc thermal, le vendredi 30 juillet à 20:30

Pour bien commencer le week-end ou tout simplement terminer une semaine de travail et pouvoir enfin décompresser, la ville de Contrexéville a lancé, il y a 7 ans, les « Rendez-vous chez Stan ». Désormais incontournables pour la population mais aussi les curistes et touristes, ces rendez-vous proposent une programmation originale, locale, hétéroclite et gratuite chaque dernier vendredi du mois, de juin à septembre. Potofeu est un groupe celtique rock, créé en 2013, qui reprend des standards de musique irlandaise et qui les arrange à sa façon. Composé d’Isabelle Bellaire, Mathilde Miclo, Patrice Médard, Dominique Henry et Serge Braidotti, ce groupe est un mélange de musique irlandaise, bluegrass, chanson française et anglo-saxonne.

Gratuit

Musique irlandaise, bluegrass, chanson française et anglosaxonne

Parc thermal Contrexéville Contrexéville Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T20:30:00 2021-07-30T23:00:00