Découvrir les ateliers un peu confidentiels du 20e arrondissement est le rendez-vous que propose l’A.P.L.A début décembre. La plupart des ateliers sont bien cachés : au fond d’une cour, au détour d’une impasse, en grimpant les étages d’un immeuble ou plus simplement dans des ateliers-boutiques mais le plus intéressant, ce sont les échanges avec les artistes qui présentent leurs œuvres, parlent de leur technique. Leurs sources d’inspiration sont multiples : l’astrophysique, la nature, les grands thèmes de société à travers des peintures, des sculptures, des gravures, des livres d’artistes ou des photographies. Cela montre foisonnement de la création artistique qui est très riche dans le 20e. Toucher Terre à l’Espace Monte-Cristo (1) L’Espace Monte-Cristo, lieu parisien de la Fondation Villa Datris, est partenaire des Portes Ouvertes. Toucher Terre est une exposition qui réunit 50 céramiques d’artistes de France et de l’étranger autour du thème de la terre. C’est une plongée à la découverte de la matière, dans une forêt primitive abritant différentes espèces animales et végétales, à la rencontre de créatures inspirées par la Nature, les mythologies ou encore les contes. Un parcours thématique envisage la terre sous différents angles : de la matière première à la matière archéologique. Un univers fantastique et onirique qui parlera à l’imaginaire de chacun. (1) Espace Monte-Cristo – 9, rue de Monte-Cristo – 75020 Paris – Du mercredi au dimanche de 11h à 18h30. Exposition Toucher Terre jusqu’au 17 décembre 2023. 20e Arrondissement Contact : https://www.apla.fr

