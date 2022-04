Rendez-vous chanté de l’Harmonie Harmonie De L’Estaque Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Harmonie De L’Estaque, le jeudi 21 avril à 19:00

Un moment de chant partagé, sans prétention, pour le plaisir de pousser la chansonnette en (bonne) compagnie. c’est pour ceux et celles qui pensent ne pas savoir chanter (et tous les autres). c’est sans engagement mais ça donne envie de revenir.. la soirée commencera par la transmission d’un chant populaire nouveau à chaque fois. On en restera pas là bien sur : la soirée se poursuivra avec tous les chants que t’auras envie de partager! Amène tes potes, ta petite cousine et ton grand père, ton carnet de chants, tes instruments et ton envie de donner de la voix, entrée avec participation libre de 19h à 21h, une initiative Terracanto en collaboration avec l’Harmonie de l’Estaque gare. La Buona forchetta de Gabriella sera avec nous pour nous régaler à tout petits prix! ♫♫♫ Harmonie De L’Estaque 38 rue Le Pelletier 13016 Marseille Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-04-21T19:00:00 2022-04-21T22:30:00

