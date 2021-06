Gérardmer Gérardmer Gérardmer, Vosges RENDEZ VOUS, C’EST NATURE – GAZON DU FAING Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Vosges

RENDEZ VOUS, C’EST NATURE – GAZON DU FAING Gérardmer, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Gérardmer. RENDEZ VOUS, C’EST NATURE – GAZON DU FAING 2021-07-07 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-07 Ancienne école des Xettes 20 chemin des écoliers

Gérardmer Vosges A la suite de cette présentation, une collation vous sera proposée. Places limitées. Réservation obligatoire. cengerardmer@cen-lorraine.fr +33 3 29 60 91 91 CEN dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Gérardmer, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Gérardmer Adresse Ancienne école des Xettes 20 chemin des écoliers Ville Gérardmer lieuville 48.07988#6.8653