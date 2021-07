Rendez-vous Buissonniers Bazouges-la-Pérouse, 11 août 2021, Bazouges-la-Pérouse. Rendez-vous Buissonniers 2021-08-11 10:00:00 – 2021-08-25 Moulin de la Forêt Forêt de Villecartier

Séverine la ludothécaire et Élodie, animatrice famille vous proposent de venir partager une animation en famille. Au programme, ludothèque avec espace petit enfance, malle d'animation autour de la nature et histoire contée. Trois rendez-vous vous sot proposé à la ludothèque en Forêt de Villecartier : les mercredis 11, 18 et 25 août à partir de 10h. Entrée gratuite sur inscriptions. familles@couesnon-marchesdebretagne.fr +33 6 46 81 42 72 https://www.couesnon-marchesdebretagne.fr/vie-pratique/cohesion-sociale/la-ludotheque-a-vous-de-jouer/

Détails Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bazouges-la-Pérouse Adresse Moulin de la Forêt Forêt de Villecartier Ville Bazouges-la-Pérouse lieuville 48.48345#-1.5682