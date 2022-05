Rendez-vous bien-être | Un temps pour soi Tarnos, 11 juin 2022, Tarnos.

Rendez-vous bien-être | Un temps pour soi

2022-06-11

Tarnos 40220

EUR A l’occasion de la journée mondiale du bien-être, les « 4 fantastiques », thérapeutes basées à Tarnos, vous proposent 3 heures de pratique ludique afin de ressentir et expérimenter le yoga, la nutrition, la kinésiologie et la sophrologie. Un atelier collaboratif pour écouter et respecter son corps.

Par Laëtitia de Montgolfier, Nathalie Breton, Mélissa Dacharry et Alexandra Cavadore

RDV à 10h.

Animation gratuite réservée aux adultes.

+33 5 59 64 34 43

Médiathèque Les Temps Modernes Allée du fils Tarnos

