Rendez-vous bien-être | Le Reiki Tarnos, 25 février 2023, Tarnos Tarnos.

2023-02-25 16:00:00 – 2023-02-25 18:00:00

EUR Découvrez les principes fondamentaux de cette technique énergétique qu’est le Reiki, et expérimentez ses effets en groupe et individuellement.

Animé par LaetitiaKinesio, maître-reiki et kinésiologue.

Adapté à un public adulte.

Sur réservation à partir du 14 février.

RDV à 16h.

Durée 2h.

Chaque mois la médiathèque vous propose un atelier découverte sur une thérapie douce, une médecine naturelle ou une approche alternative et bienveillante de son corps et de ce qu’il exprime

+33 5 59 64 34 43 Médiathèque Les Temps Modernes

