Rendez-vous Bien-être | Endométriose des solutions naturelles Médiathèque « Les Temps Modernes » Tarnos Landes

Vous souffrez d’endométriose et vous souhaitez trouver des solutions naturelles pour vivre votre quotidien de femme sereinement ? Cet atelier ludique et informatif vous apportera des conseils sur des thérapies alternatives vers lesquelles vous tourner nutrition, gestion du stress, phytothérapie… et bien d’autres disciplines qui sont de précieux soutiens pour soulager les symptômes et améliorer le bien-être.

L’atelier se terminera par un échange et partage sur la maladie.

Par Lilou Leriche, naturopathe.

Femme adultes.

Réservation dès le 14 mars

RDV à 19h (durée 2h) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 19:00:00

fin : 2024-03-28 21:00:00

Médiathèque « Les Temps Modernes » 1 rue du Fils

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine

