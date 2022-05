Rendez-vous Beauvais été 2022 – NOUVEAUTE – La maladrerie : un jardin du Moyen Age ou du 21ème siècle ?

Pourquoi parle-t-on d'un jardin "d'inspiration" médiévale ? Cherchez les sept différences et examinez dans les moindres détails ce qui rapproche et différencie le jardin de la maladrerie d'un jardin du Moyen Age.

