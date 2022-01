Rendez-vous BD Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Martin-des-Champs Finistère Saint-Martin-des-Champs Finistère Amateurs de BD ou simples curieux, venez partager vos coups de cœur. N’hésitez pas à venir avec vos propres découvertes, récentes ou pas, disponibles à la médiathèque ou pas ! Public ado-adulte. mediatheque@ville-stmartin29.fr +33 2 98 15 20 90 Amateurs de BD ou simples curieux, venez partager vos coups de cœur. N’hésitez pas à venir avec vos propres découvertes, récentes ou pas, disponibles à la médiathèque ou pas ! Public ado-adulte. Rue Park Ar Roudour Médiathèque du Roudour Saint-Martin-des-Champs

