Rendez-vous BD avec JUL et Aïtor Alfonso Librairie de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rendez-vous BD avec JUL et Aïtor Alfonso Librairie de Paris Paris, 24 novembre 2023, Paris. Le vendredi 24 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir JUL et Aïtor Alfonso à l’occasion de la parution de leur Bande-dessinée « La faim de l’histoire » aux Éditions Dargaud. Au programme : présentation, échanges et signature suivis d’un verre convivial.

Entrée libre Venez découvrir La faim de l’histoire publié aux Éditions Dargaud. À PROPOS Manger avec Jésus et les Apôtres, manger au festival de Woodstock… : c’est toute l’Histoire du monde qui défile dans notre assiette avec cet album aussi drôle que savant. Des périodes les plus tragiques aux siècles les plus glorieux, ce que l’on trouve sur la table de chacun raconte mieux que quiconque l’aventure de l’humanité. Dessinateur de presse incontournable, JUL est également l’auteur de multiples best-sellers en bande dessinée dont Silex and the city, sa série phare, adaptée en série TV sur Arte, depuis 2012. Aïtor Alfonso est scénariste de bande-dessinée et journaliste-critique gastronomique. En 2022, il se lance avec Jul dans l’écriture d’une BD sur la nourriture à travers les âges. Librairie de Paris 7-11 place de Clichy 75017 Paris Contact : https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-146021/bd-jul-et-aitor-alfonso/ https://www.facebook.com/librairie.deparis https://www.facebook.com/librairie.deparis https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-146021/bd-jul-et-aitor-alfonso/

©Droits Réservés ©Rita Scaglia Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Librairie de Paris Adresse 7-11 place de Clichy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie de Paris Paris latitude longitude 48.883826019654,2.32701002728521

Librairie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/