Rendez-vous Basque – So.K : NeoK Biarritz, 12 novembre 2022, Biarritz.

Rendez-vous Basque – So.K : NeoK

Avenue Edouard VI Théâtre du Casino Municipal Biarritz Pyrnes-Atlantiques Théâtre du Casino Municipal Avenue Edouard VI

2022-11-12 – 2022-11-12

Théâtre du Casino Municipal Avenue Edouard VI

Biarritz

Pyrnes-Atlantiques

Le titre énigmatique suscite le questionnement. Ici, dans NeoK, c’est la dernière lettre qui fait un clin d’oeil en renvoyant au mot « Kotilun », personnage traditionnel du carnaval basque, venu du plus profond de la pensée magique. En permettant au spectateur d’accéder à l’échelle de l’infiniment petit, ce Kotilun démultiplié met en danse un nouveau modèle d’organisation des particules de matière, une nouvelle chimie du vivant ou « Neo OrganiK Kemistry ». Un titre donc, sous forme de jeu de mots, qui annonce avec fantaisie, mais non sans gravité, la dualité du propos : face à la complexité du vivant pourquoi ne pas lier démarche scientifique et interprétation magique ?

Le titre énigmatique suscite le questionnement. Ici, dans NeoK, c’est la dernière lettre qui fait un clin d’oeil en renvoyant au mot « Kotilun », personnage traditionnel du carnaval basque, venu du plus profond de la pensée magique. En permettant au spectateur d’accéder à l’échelle de l’infiniment petit, ce Kotilun démultiplié met en danse un nouveau modèle d’organisation des particules de matière, une nouvelle chimie du vivant ou « Neo OrganiK Kemistry ». Un titre donc, sous forme de jeu de mots, qui annonce avec fantaisie, mais non sans gravité, la dualité du propos : face à la complexité du vivant pourquoi ne pas lier démarche scientifique et interprétation magique ?

MBB

Théâtre du Casino Municipal Avenue Edouard VI Biarritz

dernière mise à jour : 2022-10-10 par