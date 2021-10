Rendez-vous Basque – Kukai Dantza : Hnuy Illa Biarritz, 14 novembre 2021, Biarritz.

Rendez-vous Basque – Kukai Dantza : Hnuy Illa 2021-11-14 20:00:00 – 2021-11-14 Gare du Midi Avenue Foch

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

En 1995, Joseba Sarrionandia a publié un livre de poèmes qui constitue un événement marquant de la littérature basque, Hnuy illa nyha majah yahoo, et qui réunit des poèmes écrits entre 1985 et 1995.

A l’occasion du 25ème anniversaire, Kukai Dantza a préparé la réédition du livre et une nouvelle version du spectacle où cohabitent danse traditionnelle et contemporaine. Sur le plan musical, Mikel Laboa, accompagné de son compagnon inséparable Iñaki Salvador, a été un maître au moment de convertir la poésie de Sarrionandia en musique. La musique des deux sera l’axe central de la bande son du spectacle avec des collaborations avec Ruper Ordorika y María Berasarte.

Un spectacle alliant poésie, danse, vidéos et musique.

En 1995, Joseba Sarrionandia a publié un livre de poèmes qui constitue un événement marquant de la littérature basque, Hnuy illa nyha majah yahoo, et qui réunit des poèmes écrits entre 1985 et 1995.

A l’occasion du 25ème anniversaire, Kukai Dantza a préparé la réédition du livre et une nouvelle version du spectacle où cohabitent danse traditionnelle et contemporaine. Sur le plan musical, Mikel Laboa, accompagné de son compagnon inséparable Iñaki Salvador, a été un maître au moment de convertir la poésie de Sarrionandia en musique. La musique des deux sera l’axe central de la bande son du spectacle avec des collaborations avec Ruper Ordorika y María Berasarte.

Un spectacle alliant poésie, danse, vidéos et musique.

+33 5 59 22 44 66

En 1995, Joseba Sarrionandia a publié un livre de poèmes qui constitue un événement marquant de la littérature basque, Hnuy illa nyha majah yahoo, et qui réunit des poèmes écrits entre 1985 et 1995.

A l’occasion du 25ème anniversaire, Kukai Dantza a préparé la réédition du livre et une nouvelle version du spectacle où cohabitent danse traditionnelle et contemporaine. Sur le plan musical, Mikel Laboa, accompagné de son compagnon inséparable Iñaki Salvador, a été un maître au moment de convertir la poésie de Sarrionandia en musique. La musique des deux sera l’axe central de la bande son du spectacle avec des collaborations avec Ruper Ordorika y María Berasarte.

Un spectacle alliant poésie, danse, vidéos et musique.

Gorka Bravo

dernière mise à jour : 2021-10-18 par