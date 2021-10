Rendez-vous Basque – Bilaka : Saioak Biarritz, 11 novembre 2021, Biarritz.

Rendez-vous Basque – Bilaka : Saioak 2021-11-11 20:00:00 – 2021-11-11 Gare du Midi – Salle Gamaritz Avenue Foch

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz

Avec Saioak, écrite à partir de partitions croisées et sans cesse redéfinies du spectacle Saio Zero de Mathieu Vivier, Bilaka prolonge l’exploration de la danse traditionnelle basque et questionne sa persistance dans le monde contemporain. Les interprètes sont à la recherche de ce qui constitue leur identité. Ils jouent avec l’interchangeabilité des uns et des autres, avec les variations chorégraphiques et sondent leur héritage pour poser un regard sur ce qui les a construits.

Installation vidéo et musique jouée en direct augmentent l’expérience d’une forme brute qui recherche la proximité du spectateur pour offrir une plongée introspective dans les abysses de la culture et de l’identité basques : une langue, une tradition vivante, un avenir à transmettre.

Avec Saioak, écrite à partir de partitions croisées et sans cesse redéfinies du spectacle Saio Zero de Mathieu Vivier, Bilaka prolonge l’exploration de la danse traditionnelle basque et questionne sa persistance dans le monde contemporain. Les interprètes sont à la recherche de ce qui constitue leur identité. Ils jouent avec l’interchangeabilité des uns et des autres, avec les variations chorégraphiques et sondent leur héritage pour poser un regard sur ce qui les a construits.

Installation vidéo et musique jouée en direct augmentent l’expérience d’une forme brute qui recherche la proximité du spectateur pour offrir une plongée introspective dans les abysses de la culture et de l’identité basques : une langue, une tradition vivante, un avenir à transmettre.

+33 5 59 22 44 66

Avec Saioak, écrite à partir de partitions croisées et sans cesse redéfinies du spectacle Saio Zero de Mathieu Vivier, Bilaka prolonge l’exploration de la danse traditionnelle basque et questionne sa persistance dans le monde contemporain. Les interprètes sont à la recherche de ce qui constitue leur identité. Ils jouent avec l’interchangeabilité des uns et des autres, avec les variations chorégraphiques et sondent leur héritage pour poser un regard sur ce qui les a construits.

Installation vidéo et musique jouée en direct augmentent l’expérience d’une forme brute qui recherche la proximité du spectateur pour offrir une plongée introspective dans les abysses de la culture et de l’identité basques : une langue, une tradition vivante, un avenir à transmettre.

Stéphane Bellocq

dernière mise à jour : 2021-10-18 par OT Biarritz