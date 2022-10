Rendez-vous Basque – Bilaka Kolektiboa : Mitologia Txikiak (Les Petites Mythologies) Biarritz, 7 novembre 2022, Biarritz.

Rendez-vous Basque – Bilaka Kolektiboa : Mitologia Txikiak (Les Petites Mythologies)

Avenue Foch Gare du Midi – Salle Gamaritz Biarritz Pyrnes-Atlantiques Gare du Midi – Salle Gamaritz Avenue Foch

2022-11-07 20:00:00 – 2022-11-07

Gare du Midi – Salle Gamaritz Avenue Foch

Biarritz

Pyrnes-Atlantiques

La mythologie basque, les rites carnavalesques, les contes, légendes et autres récits forment pêle-mêle le socle de l’imaginaire et de l’écriture de ces nouvelles mythologies d’autant plus surréalistes et fulgurantes qu’elles se jouent au plus près des spectateurs.

Dans Les Petites mythologies, quatre danseurs et un musicien mettent en scène d’étranges personnages, aussi merveilleux que monstrueux : Ada, la géante aux cheveux en désordre, les étranges Mamarroak qui vous feront trembler de peur ou de désir, Txotolo le fou aux deux visages qui a la tête à l’envers et essaiera de vous la retourner, ou encore les Gilenak, guides de votre aventure.

La mythologie basque, les rites carnavalesques, les contes, légendes et autres récits forment pêle-mêle le socle de l’imaginaire et de l’écriture de ces nouvelles mythologies d’autant plus surréalistes et fulgurantes qu’elles se jouent au plus près des spectateurs.

Dans Les Petites mythologies, quatre danseurs et un musicien mettent en scène d’étranges personnages, aussi merveilleux que monstrueux : Ada, la géante aux cheveux en désordre, les étranges Mamarroak qui vous feront trembler de peur ou de désir, Txotolo le fou aux deux visages qui a la tête à l’envers et essaiera de vous la retourner, ou encore les Gilenak, guides de votre aventure.

MBB

Gare du Midi – Salle Gamaritz Avenue Foch Biarritz

dernière mise à jour : 2022-10-10 par