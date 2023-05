Balade Urbaine Concertation Bartholomé Brancion Rendez vous Balades urbaines Bartholomé Brancion, 11 mai 2023, Paris.

C’est parti !

Dans votre quartier débute un projet de renouvellement urbain, l’amélioration de l’offre de logements et d’équipements publics, de redynamisation économique et sociale.

Pour le réaliser, la Ville de Paris engage des études urbaines. Votre mobilisation et votre participation enrichiront ces études en révélant vos attentes et vos besoins quant à l’avenir du secteur.

Cette démarche de concertation citoyenne permettra ainsi d’élaborer un projet au plus proche du quartier.

C’est pourquoi nous vous invitons à des balades urbaines !

Pourquoi des balades urbaines ?

Pour arpenter ensemble votre quartier pour mieux le comprendre.

Pour partager un diagnostic de votre quartier.

Comment ça se passe une balade urbaine ?

Une heure et un point de départ identifiés.

Un parcours en groupe dans le quartier, mené par l’équipe projet de la Ville, qui permet d’appréhender son fonctionnement, ses spécificités, son caractère et celui de ses habitantes et habitants !

Un « carnet d’étonnement » sera mis à votre disposition pour nous faire part de vos observations et de vos impressions.

Un point d’arrivée dans un lieu convivial pour poursuivre les échanges : le 11 mai au Centre Paris Anim’ Brancion et le le 13 mai à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne

Vous avez la possibilité de contribuer sur decider.paris.fr grâce à un registre électronique

1, boulevard Brune, Paris 75014 Plaisance Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T18:30:00+02:00 – 2023-05-11T20:30:00+02:00

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:00:00+02:00