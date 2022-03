Rendez-vous avec un artiste : Jason Glasser Médiathèque de Saint-Juéry, 17 mai 2022, Saint-Juéry.

Médiathèque de Saint-Juéry, le mardi 17 mai à 18:30

Dans le cadre de l’exposition Jason Glasser qui se tiendra du 20 mai au 15 novembre au musée du Saut du Tarn, ce rendez-vous est l’occasion de pouvoir échanger avec l’artiste protéiforme, plasticien et musicien, prenant plaisir à brouiller les pistes entre les deux domaines, transmettant l’énergie du rock à ses oeuvres plastiques et intégrant des expérimentations à sa musique folk-pop. Son travail s’inspire de la culture pop américaine, de la mythologie de la conquête de l’Ouest aux dessins animés de Walt Disney. Il produit des peintures sur verre, dessins, films et installations au graphisme proche de celui des cartoons, dont l’apparente naïveté laisse apparaître une certaine ironie, composant un imaginaire hybride et jubilatoire. Plus d’infos sur : [[https://www.centredartlelait.com/](https://www.centredartlelait.com/)](https://www.centredartlelait.com/) et [[http://www.jasonglasser.com/](http://www.jasonglasser.com/)](http://www.jasonglasser.com/) _Public adulte / adolescent._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Rencontre en partenariat avec le Centre d’Art Le Lait

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T18:30:00 2022-05-17T19:30:00