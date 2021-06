Aubusson Cité internationale de la tapisserie Aubusson, Creuse Rendez-vous avec Pomone Cité internationale de la tapisserie Aubusson Catégories d’évènement: Aubusson

Creuse

Rendez-vous avec Pomone Cité internationale de la tapisserie, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aubusson. Rendez-vous avec Pomone

le samedi 3 juillet à Cité internationale de la tapisserie Médiation sur le diptyque Les Saisons et les Arts de Jean Lurçat, édité par Marie Cuttoli et tissé par l’atelier Delarbre (1935-1936). Cité internationale de la tapisserie Rue des Arts, 23200 Aubusson Aubusson Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T21:00:00;2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:00:00;2021-07-03T22:30:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aubusson, Creuse Étiquettes évènement : Autres Lieu Cité internationale de la tapisserie Adresse Rue des Arts, 23200 Aubusson Ville Aubusson lieuville Cité internationale de la tapisserie Aubusson