Le mercredi 17 novembre 2021

de 18h30 à 21h

gratuit

Soirée avec Pierre Bayard autour son dernier livre : “Œdipe n’est pas coupable” paru aux éditions de Minuit. Au programme : présentation, échanges et signature. Entrée libre Et si Sophocle et Freud s’étaient trompés ? Menant avec rigueur une enquête sur les circonstances du meurtre de Laïos, le père d’Œdipe, P. Bayard démasque le véritable coupable et montre que des pans entiers de notre civilisation reposent depuis des siècles sur une erreur judiciaire. Pierre Bayard a reçu le Prix Marguerite Yourcenar 2021 pour l’ensemble de l’œuvre. Photo©Patrice Normand DÉCOUVRIR LE LIVRE ICI Animations -> Lecture / Rencontre Librairie Compagnie 58 RUE DES ECOLES Paris 75005

