Rendez-vous avec Pierre Assouline Rue du sablar Castets, mardi 12 mars 2024.

Pierre Assouline, journaliste, chroniqueur de radio, romancier et biographe sera l’invité de la médiathèque de Castets et de la Médiathèque Départementale des Landes dans le cadre des Rendez-vous.

Dans son dernier ouvrage Le Nageur, publié en 2023 aux Éditions Gallimard, il retrace la vie extraordinaire d’Alfred Nakache, champion de France et d’Europe de natation, recordman du monde. Ce nageur exceptionnel représentera la France aux jeux olympiques, de Berlin en 1936 et de Londres en 1948, après avoir été déporté avec sa famille et survécu à l’enfer d’Auschwitz et de Buchenwald. En cette période de Jeux Olympiques, un ouvrage qui fait écho à l’actualité.

L’érudition de Pierre Assouline, couplée à son amour communicatif pour l’Histoire et les livres, feront de cette rencontre un moment de partage littéraire exceptionnel un rendez-vous à ne pas manquer, suivi d’une séance de dédicace. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 19:00:00

fin : 2024-03-12 21:00:00

Rue du sablar Cinéma

Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Rendez-vous avec Pierre Assouline Castets a été mis à jour le 2024-02-02 par Côte Landes Nature Tourisme