2022-04-15 16:30:00 16:30:00 – 2022-04-15 17:30:00 17:30:00

Situé à Tanques à 7 km d'Argentan, Thomas et Blandine Graindorge ont repris la ferme de M. Sineux en 2009 et depuis ils ont élargis la gamme de leurs produits. De la crème Sineux au beurre cru de baratte, ils vous proposent toute une gamme de desserts comme les yaourts fermiers (natures, sucrés ou infusés) des desserts lactés ou du riz au lait. Blandine et Thomas Graindorge vous propose une rencontre pour découvrir leur ferme et la fabrication de leurs produits. Réservation auprès de l'Office de tourisme Argentan Intercom.

