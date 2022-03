Rendez-vous avec Morgan Dimnet Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Rendez-vous avec Morgan Dimnet Médiathèque Pierre-Amalric, 18 avril 2022, Albi. Rendez-vous avec Morgan Dimnet

Médiathèque Pierre-Amalric, le lundi 18 avril à 18:15

Programmés en lien avec les expositions et les résidences, les “Rendez-vous avec…” sont des moments privilégiés pour découvrir la pratique des artistes. Les présentations, d’une durée d’une heure en moyenne, sont suivies d’échanges avec le public. Morgan Dimnet (né en 1973, vit et travaille à Lille), artiste plasticien diplômé du Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains à Tourcoing en 2005 est membre du collectif Qubo Gas depuis 2000. Le travail de Morgan Dimnet s’inscrit dans une pratique du dessin se confrontant au gré des projets aux nouvelles technologies, à l’édition, à l’artisanat, aux arts décoratifs et au design. Touche à tout, ses œuvres mêlent dessin sur papier, peintures murales, œuvres Net Art, sculptures… _Public adulte/adolescent._

Entrée libre

En partenariat avec le Centre d’Art contemporain Le Lait. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-18T18:15:00 2022-04-18T19:15:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi lieuville Médiathèque Pierre-Amalric Albi Departement Tarn

Médiathèque Pierre-Amalric Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Rendez-vous avec Morgan Dimnet Médiathèque Pierre-Amalric 2022-04-18 was last modified: by Rendez-vous avec Morgan Dimnet Médiathèque Pierre-Amalric Médiathèque Pierre-Amalric 18 avril 2022 Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi

Albi Tarn