Médiathèque Pierre Amalric, le samedi 9 avril à 18:00

Programmés en lien avec les expositions et les résidences, les Rendez-vous avec… sont des moments privilégiés pour découvrir la pratique des artistes. Les présentations, d’une durée d’une heure en moyenne, sont suivies d’échanges avec le public. Rendez-vous avec Morgan Dimnet – Mardi 19 avril à 18h15 Médiathèque Pierre Amalric 30 Av. Général de Gaulle, 81000 Albi Le centre d’art Le Lait, hors les murs en 2022, invite Morgan Dimnet, un artiste qui travaille à la croisée des arts plastiques et du design. Avec Sons Lignes Couleurs, il imagine une proposition généreuse composée de l’édition d’une affiche, d’une exposition-atelier au Frigo et d’une fresque murale créée en septembre 2022 à Albi. Inspirée par le mélisson, synthétiseur modulaire développé dans les années 1980 par le GMEA, l’exposition convoque à la fois l’image, le son, la couleur, le tout en interaction avec les visiteurs. Morgan Dimnet (né en 1973, Vit et travaille à Lille), artiste plasticien diplômé du Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains à Tourcoing en 2005 est membre du collectif Qubo Gas depuis 2000. Le travail de Morgan Dimnet s’inscrit dans une pratique du dessin se confrontant au gré des projets aux nouvelles technologies, à l’édition, à l’artisanat, aux arts décoratifs et au design. Touche à tout, ses œuvres mêlent dessin sur papier, peintures murales, œuvres Net Art, sculptures… Il a créé en 2006, sa propre maison d’éditions de multiples d’artistes en édition limitée : les éditions Smalticolor. Il fait également partie du collectif Camoufleur, groupement de commissaires d’exposition d’Arts Contemporains depuis 2009. Le travail de Morgan Dimnet au sein du collectif Qubo Gas a fait l’objet d’expositions personnelles à la galerie Anne Barrault à Paris, à la Fondation Mirò de Barcelone, au Mudac de Lausanne, au Grand-Palais, à la fondation Parasol Unit à Londres, au Maxxi à Rome, au Centre pour l’Image Contemporaine de Genève… Différentes commandes publiques ou privées lui ont été également faites par la Tate Modern en 2007, le Lam musée d’Art Moderne de Lille Métropole en 2010, la maison de parfum Diptyque, Paris en 2014, ou encore par le CNAP en 2015 pour la réalisation d’une tapisserie d’Aubusson. [[https://studioqubogas.com/](https://studioqubogas.com/)](https://studioqubogas.com/) Reportage L’atelier A – Arte : [[https://www.arte.tv/fr/videos/053317-014-A/qubo-gas/](https://www.arte.tv/fr/videos/053317-014-A/qubo-gas/)](https://www.arte.tv/fr/videos/053317-014-A/qubo-gas/) [[https://www.facebook.com/qubogas](https://www.facebook.com/qubogas)](https://www.facebook.com/qubogas) [[https://www.instagram.com/qubogas/](https://www.instagram.com/qubogas/)](https://www.instagram.com/qubogas/) Pass vaccinal nécessaire pour les plus de 16 ans / Pass sanitaire pour les plus de 12 ans En partenariat avec les médiathèques du Grand Albigeois

Gratuit

Rencontre avec l’artiste quelques jours avant l’ouverture de son exposition au Frigo

Médiathèque Pierre Amalric 30 Avenue Général de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn



2022-04-09T18:00:00 2022-04-09T19:00:00