Le lundi 29 novembre 2021

de 19h à 21h

gratuit

La librairie reçoit Marie-Claude AKIBA EGRY pour son premier ouvrage "L'enfant qui se taisait" paru aux éditions Gallimard. Au programme : présentation, échanges et signature ! Entrée libre Ce livre brise un silence de 60 ans. Entre la grande histoire des premiers jours de l'indépendance algérienne et le silence familial. 'L'enfant qui se taisait' de Marie-Claude Akiba Egry est un récit qui par sa force, son intensité, la beauté de son écriture et sa subtile composition nous emporte et ne nous laisse aucun répit. La littérature et l'émotion sont au rendez-vous. Librairie Compagnie 58 RUE DES ECOLES Paris 75005

