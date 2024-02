Rendez vous avec Marcel Aubagne, samedi 20 avril 2024.

L’Office de Tourisme du Pays d’Aubagne propose un weekend inoubliable.

Le samedi circuits guidés urbains D’Aubagne à La Treille , quizz Pagnol au Domaine de la Font de Mai, jeu de piste Lili au pied de Garlaban .

Les musées Maison Natale et Petit Monde (avec conférences sur place) seront gratuits pour tous.

Le dimanche six départs de randonnées avec des parcours de thématiques et durées différentes Balade avec les ânes , Petit Marcel, cinéaste en herbe , Garlaban fait son cinéma , suivi d’un temps convivial autour d’un verre au Domaine de la Font de Mai. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-21

Divers lieux

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

