ORCHESTRE NATIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE & DELPHINE DE VIGAN
Rendez-vous avec Mahler
Par les sublimes mélodies qu'il imagine pour sa Cinquième symphonie, Mahler réussit à donner aux instruments le pouvoir expressif d'une voix humaine. Dans ce concert, l'écrivaine Delphine de Vigan monte sur scène et partage avec le public les émotions que cette symphonie fait naître en elle. «Depuis que j'écris, au-delà des sentiments, déclare-t-elle, je cherche à nommer les sensations. Trouver le mot juste… la note juste. Écrire sur la Cinquième Symphonie de Gustav Mahler, c'est tenter de dire l'émotion, l'empreinte que la musique laisse dans notre mémoire, dans notre corps. C'est chercher à comprendre pourquoi une œuvre composée il y a plus d'un siècle traverse le temps et continue de nous raconter une histoire. »
Symphonie N°5 en do dièse mineur de Gustav Mahler
Direction : Case Scaglione
Texte et lecture : Delphine De Vigan
durée : 1h30 avec entracte

Rendez-vous avec Mahler Par les sublimes mélodies qu’il imagine pour sa Cinquième symphonie, Mahler réussit à donner aux instruments le pouvoir expressif d’une voix humaine. Dans ce concert, l’écrivaine Delphine de Vigan monte sur scène et partage avec le public les émotions que cette symphonie fait naître en elle. «Depuis que j’écris, au-delà des sentiments, déclare-t-elle, je cherche à nommer les sensations. Trouver le mot juste… la note juste. Écrire sur la Cinquième Symphonie de Gustav Mahler, c’est tenter de dire l’émotion, l’empreinte que la musique laisse dans notre mémoire, dans notre corps. C’est chercher à comprendre pourquoi une œuvre composée il y a plus d’un siècle traverse le temps et continue de nous raconter une histoire. » Symphonie N°5 en do dièse mineur de Gustav Mahler



Direction : Case Scaglione

Texte et lecture : Delphine De Vigan durée : 1h30 avec entracte N° téléphone accès PMR : 01 58 73 29 18 .24.2 EUR24.2. Votre billet est ici

