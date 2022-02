Rendez-vous avec Louis-Philippe Dalembert Magescq Magescq Catégories d’évènement: Landes

MAGESCQ

Rendez-vous avec Louis-Philippe Dalembert Magescq, 1 mars 2022, Magescq. Rendez-vous avec Louis-Philippe Dalembert Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq

2022-03-01 19:00:00 – 2022-03-01 Médiathèque 21 Avenue de Maremne

Magescq Landes Le meurtre de George Floyd en mai 2020 a inspiré à Louis-Philippe Dalembert l’écriture de cet ample et bouleversant roman. Mais c’est la vie de son héros, une figure imaginaire prénommée Emmett – comme Emmett Till, un adolescent assassiné par des racistes du Sud en 1955 –, qu’il va mettre en scène, la vie d’un gamin des ghettos noirs que son talent pour le football américain promettait à un riche avenir.

Sur réservation par téléphone ou mail. Le meurtre de George Floyd en mai 2020 a inspiré à Louis-Philippe Dalembert l’écriture de cet ample et bouleversant roman. Mais c’est la vie de son héros, une figure imaginaire prénommée Emmett – comme Emmett Till, un adolescent assassiné par des racistes du Sud en 1955 –, qu’il va mettre en scène. +33 5 58 47 61 35 Le meurtre de George Floyd en mai 2020 a inspiré à Louis-Philippe Dalembert l’écriture de cet ample et bouleversant roman. Mais c’est la vie de son héros, une figure imaginaire prénommée Emmett – comme Emmett Till, un adolescent assassiné par des racistes du Sud en 1955 –, qu’il va mettre en scène, la vie d’un gamin des ghettos noirs que son talent pour le football américain promettait à un riche avenir.

Sur réservation par téléphone ou mail. Louis Philippe Dalembert

Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, MAGESCQ Autres Lieu Magescq Adresse Médiathèque 21 Avenue de Maremne Ville Magescq lieuville Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq Departement Landes

Magescq Magescq Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magescq/

Rendez-vous avec Louis-Philippe Dalembert Magescq 2022-03-01 was last modified: by Rendez-vous avec Louis-Philippe Dalembert Magescq Magescq 1 mars 2022 Landes Magescq

Magescq Landes