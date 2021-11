Lyon-3E-Arrondissement Les Archives départementales du Rhône Lyon 3e Arrondissement, Métropole de Lyon Rendez-Vous avec l’INA – Projection – Le bonheur est pour demain ! Le progrès et ses illusions dans l’après-guerre – Mercredi 1er Décembre Les Archives départementales du Rhône Lyon-3E-Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement

Réalisateur : Pascal Kane – 52min. – 2017 Au sortir de la guerre, **le progrès** devient le remède à tous les maux du passé. Il donne à rêver une société où le bonheur de vivre est dans la possession des choses : **la société de consommation.** Sur le ton de la comédie, le documentaire retrace à travers le couple du roman de Georges Perec « Les Choses », les nouveaux modes de vie et les aspirations des français de 1946 à mai 1968. Extraits de la télévision et de la publicité, alternent avec les interviews de Bernard REBER, philosophe au CNRS et de Jean-Noël JEANNENEY, historien à Sciences Po.

