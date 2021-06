Lyon-3E-Arrondissement Les Archives départementales du Rhône Lyon 3e Arrondissement, Métropole de Lyon Rendez-Vous avec l’INA – Mercredi 1er Septembre 2021 – 18h00 Les Archives départementales du Rhône Lyon-3E-Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement

Réalisatrice : Emilie Lancon – 52min. – 2021 A tort ou à raison, l’ENA cristallise sur son nom un malaise. A cette école, on reproche tout : son entre soi, son conformisme, elle serait un » club » permettant de se constituer un réseau, l’antichambre de la politique et du CAC 40, une machine à fabriquer des élites coupées du peuple. Pourtant l’École Nationale d’Administration, née en 1945 sous l’impulsion du Général de Gaulle, avait pour ambition de lutter contre les inégalités de destin et de porter haut les idéaux de la République en formant des serviteurs de l’État compétents et intègres, soucieux de l’intérêt général. Mais alors… Que s’est-il passé ? En plongeant dans l’histoire de l’école, ce documentaire, riche en archives et en témoignages, montre dans quelles conditions des dérives ont pu avoir lieu, mais aussi comment l’ENA nourrit tous les fantasmes au point de devenir un bouc émissaire anti-élite idéal. Car, si l’école n’est pas exempte de défauts, comme en attestent les critiques récurrentes, elle peine surtout à se réformer.

Entrée libre

