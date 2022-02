Rendez-vous avec l’Histoire : la Bastille à travers les siècles Catégorie d’évènement: île de France

Rendez-vous avec l’Histoire : la Bastille à travers les siècles, 17 mai 2022, . Date et horaire exacts : Le mardi 14 juin 2022

de 19h00 à 21h00

Le mardi 07 juin 2022

de 19h00 à 21h00

Le mardi 17 mai 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Ce cycle de conférences, proposé en partenariat avec le Comité d’histoire de la Ville de Paris, reviendra sur quatre étapes importantes de l’histoire de la Bastille et de son quartier. Célèbre dans le monde entier, la Bastille a d’abord été une citadelle ponctuant l’enceinte de Charles V. Elle a ensuite servi d’entrepôt d’armes puis de prison avant de devenir le lieu le plus emblématique de la Révolution française, un lieu réinvesti par les révolutions du 19e : 1830, 1848, 1871. La forteresse à la fin du 14e siècle Quand ? Date annoncée ultérieurement sur mairie11.paris.fr Animée par Alain Salamagne, professeur d’histoire de l’Art médiéval à l’Université de Tours Où ? Mairie du 11e – Salle des mariages Une tempête entre deux saisons… Quand ? Mardi 17 mai à 19h …Une relecture des émeutes du faubourg Saint-Antoine, 27 et 28 avril 1789. Animée par Pascal Bastien, professeur au Département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal. En visioconférence sur mairie11.paris.fr Le 14 juillet et la prise de la Bastille : une histoire d’hommes ? Quand ? Mardi 7 juin à 19h Animée par Guillaume Mazeau, historien spécialiste de la Révolution française, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Où ? Mairie du 11e – Salle des mariages Reprendre la Bastille au 19e siècle Quand ? Mardi 14 juin à 19h Animée par Mathilde Larrère, historienne des révolutions et de la citoyenneté, Université Gustave Eiffel. Lieu annoncé ultérieurement sur mairie11.paris.fr Crédit photo : Guillaume Bontemps Contact : Conférence

2022-05-17T19:00:00+01:00_2022-05-17T21:00:00+01:00;2022-06-07T19:00:00+01:00_2022-06-07T21:00:00+01:00;2022-06-14T19:00:00+01:00_2022-06-14T21:00:00+01:00

