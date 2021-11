Vendôme Vendôme Loir-et-Cher, Vendôme Rendez-vous avec les résidents « La Tortue sans toit » à Vendôme Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

Rendez-vous avec les résidents « La Tortue sans toit » à Vendôme Vendôme, 27 novembre 2021, Vendôme. Rendez-vous avec les résidents « La Tortue sans toit » à Vendôme Vendôme

2021-11-27 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-27

Vendôme Loir-et-Cher Rendez-vous avec les résidents « La Tortue sans toit » à Vendôme. Ce samedi, c’est Laurène Braibant qui vous attend pour vous présenter son travail en cours pour son projet de court métrage La Tortue sans toit. Laurène est en résidence à Ciclic Animation pendant un mois grâce à la Bourse post-études de L’école de La Poudrière à Valence, qu’elle a remportée l’an dernier. Pour en savoir plus, réservez votre place pour samedi sans plus attendre ! Ce samedi reprennent les traditionnels rendez-vous avec nos résidents ! Rendez-vous avec les résidents « La Tortue sans toit » à Vendôme. Ce samedi, c’est Laurène Braibant qui vous attend pour vous présenter son travail en cours pour son projet de court métrage La Tortue sans toit. Laurène est en résidence à Ciclic Animation pendant un mois grâce à la Bourse post-études de L’école de La Poudrière à Valence, qu’elle a remportée l’an dernier. Pour en savoir plus, réservez votre place pour samedi sans plus attendre ! La Tortue sans toit de Laurène Braibant, La Poudrière

Vendôme

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Vendôme Adresse Ville Vendôme lieuville Vendôme