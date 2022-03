Rendez-vous avec les reptiles Etang de Beau Soleil La Bruffière Catégories d’évènement: La Bruffière

Rendez-vous avec les reptiles Etang de Beau Soleil, 13 avril 2022, La Bruffière. Rendez-vous avec les reptiles

Etang de Beau Soleil, le mercredi 13 avril à 14:30

Beau Soleil à la Bruffière Proposé par le Département de la Vendée avec Patrick TRECUL Mercredi 13 avril de 14h30 à 16h30 Gratuit Tout public à partir de 6 ans Réservation indispensable sur [www.sitesnaturels.vendee.fr](http://www.sitesnaturels.vendee.fr) ou au 02 51 67 60 60

Couleuvres ou lézards, les reptiles n’ont souvent pas bonne réputation. Dépassez vos craintes et partez à la recherche de ces animaux malaimés. Des rencontres surprenantes à vivre en famille ! Etang de Beau Soleil Beau Soleil, 85530 La Bruffière La Bruffière La Promenade Vendée

2022-04-13T14:30:00 2022-04-13T16:30:00

