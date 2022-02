Rendez-vous avec les étoiles à Abbadia Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous avec les étoiles à Abbadia Hendaye, 13 août 2022, Hendaye. Rendez-vous avec les étoiles à Abbadia Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye

2022-08-13 20:30:00 – 2022-08-13 Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Réservation obligatoire. Dans le Parc du Château Abbadia, la Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque propose 3 ateliers d’observation du Soleil, de la Lune et de Saturne… entre autres. Durée de chaque observation : 45 minutes ● 20h30-21h15 : Observation du Soleil et coucher du Soleil (à partir de 8 ans).

● 21h30-22h15 : Observation : Les Planètes, le triangle de l’été (à partir de 11 ans).

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye

