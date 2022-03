RENDEZ-VOUS AVEC LES ARTISANS DE LA BOUTIQUE Saint-Léonard-des-Bois Saint-Léonard-des-Bois Catégories d’évènement: Saint-Léonard-des-Bois

Sarthe

RENDEZ-VOUS AVEC LES ARTISANS DE LA BOUTIQUE Saint-Léonard-des-Bois, 10 avril 2022, Saint-Léonard-des-Bois. RENDEZ-VOUS AVEC LES ARTISANS DE LA BOUTIQUE Saint-Léonard-des-Bois

2022-04-10 – 2022-04-10

Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Saint-Léonard-des-Bois Venez à la rencontre des artisans et créateurs de la boutique ! Au programme :

– créations : textile, bois, céramique, chambre à air

– ventes : tee-shirts, sacs, bijoux, jeux en bois, objets décos et utilitaires

-dégustations : pain d’épices, miel, confiture, jus de pomme Entrée libre. Un bel après-midi qui marquera l’ouverture de la boutique Café-Nature ! legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr +33 2 43 34 34 44 https://www.cchautesarthealpesmancelles.fr/tourisme/gasseau/ Venez à la rencontre des artisans et créateurs de la boutique ! Au programme :

– créations : textile, bois, céramique, chambre à air

– ventes : tee-shirts, sacs, bijoux, jeux en bois, objets décos et utilitaires

-dégustations : pain d’épices, miel, confiture, jus de pomme Entrée libre. Saint-Léonard-des-Bois

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Léonard-des-Bois, Sarthe Autres Lieu Saint-Léonard-des-Bois Adresse Ville Saint-Léonard-des-Bois lieuville Saint-Léonard-des-Bois Departement Sarthe

Saint-Léonard-des-Bois Saint-Léonard-des-Bois Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leonard-des-bois/

RENDEZ-VOUS AVEC LES ARTISANS DE LA BOUTIQUE Saint-Léonard-des-Bois 2022-04-10 was last modified: by RENDEZ-VOUS AVEC LES ARTISANS DE LA BOUTIQUE Saint-Léonard-des-Bois Saint-Léonard-des-Bois 10 avril 2022 Saint-Léonard-des-Bois sarthe

Saint-Léonard-des-Bois Sarthe