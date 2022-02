Rendez-vous avec l’écrivain Jean-Claude Mourlevat Parentis-en-Born Parentis-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Parentis-en-Born

Rendez-vous avec l’écrivain Jean-Claude Mourlevat Parentis-en-Born, 10 mai 2022, Parentis-en-Born. Rendez-vous avec l’écrivain Jean-Claude Mourlevat Médiathèque de Parentis-en-Born 2 Avenue du 11 Novembre Parentis-en-Born

2022-05-10 19:00:00 – 2022-05-10 22:00:00 Médiathèque de Parentis-en-Born 2 Avenue du 11 Novembre

Parentis-en-Born Landes Parentis-en-Born 0 0 EUR Jean-Claude MOURLEVAT est écrivain et lauréat du Prix ALMA 2021 (Astrid Lindgren Memorial Award considéré comme le « Nobel » de la littérature Jeunesse dont il est le 21e lauréat – et le premier Français). C’est un rendez-vous exceptionnel avec un auteur récompensé par de nombreux prix littéraires : Prix Sorcières 2000, pour L’Enfant océan, Prix des incorruptibles 2002, pour La Rivière à l’envers, Prix Jeunesse France Télévisions 2006, Prix Sorcières 2008, Prix Ado-Lisant 2008 et Prix des incorruptibles 2008 pour Le combat d’hiver… Ce rendez-vous sera animé par Jean-Antoine LOISEAU, critique littéraire. Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces, vers 20h, avec l’auteur et en partenariat avec la librairie La Veillée. *Rendez-vous est une manifestation littéraire initiée par la Médiathèque départementale des Landes. Jean-Claude MOURLEVAT est écrivain et lauréat du Prix ALMA 2021 (Astrid Lindgren Memorial Award considéré comme le « Nobel » de la littérature Jeunesse dont il est le 21e lauréat – et le premier Français). C’est un rendez-vous exceptionnel avec un auteur récompensé par de nombreux prix littéraires : Prix Sorcières 2000, pour L’Enfant océan, Prix des incorruptibles 2002, pour La Rivière à l’envers, Prix Jeunesse France Télévisions 2006, Prix Sorcières 2008, Prix Ado-Lisant 2008 et Prix des incorruptibles 2008 pour Le combat d’hiver… Ce rendez-vous sera animé par Jean-Antoine LOISEAU, critique littéraire. Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces, vers 20h, avec l’auteur et en partenariat avec la librairie La Veillée. *Rendez-vous est une manifestation littéraire initiée par la Médiathèque départementale des Landes. +33 5 58 78 50 07 Jean-Claude MOURLEVAT est écrivain et lauréat du Prix ALMA 2021 (Astrid Lindgren Memorial Award considéré comme le « Nobel » de la littérature Jeunesse dont il est le 21e lauréat – et le premier Français). C’est un rendez-vous exceptionnel avec un auteur récompensé par de nombreux prix littéraires : Prix Sorcières 2000, pour L’Enfant océan, Prix des incorruptibles 2002, pour La Rivière à l’envers, Prix Jeunesse France Télévisions 2006, Prix Sorcières 2008, Prix Ado-Lisant 2008 et Prix des incorruptibles 2008 pour Le combat d’hiver… Ce rendez-vous sera animé par Jean-Antoine LOISEAU, critique littéraire. Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces, vers 20h, avec l’auteur et en partenariat avec la librairie La Veillée. *Rendez-vous est une manifestation littéraire initiée par la Médiathèque départementale des Landes. @ pole animation et vie de la cité

Médiathèque de Parentis-en-Born 2 Avenue du 11 Novembre Parentis-en-Born

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Parentis-en-Born Autres Lieu Parentis-en-Born Adresse Médiathèque de Parentis-en-Born 2 Avenue du 11 Novembre Ville Parentis-en-Born lieuville Médiathèque de Parentis-en-Born 2 Avenue du 11 Novembre Parentis-en-Born Departement Landes

Parentis-en-Born Parentis-en-Born Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parentis-en-born/

Rendez-vous avec l’écrivain Jean-Claude Mourlevat Parentis-en-Born 2022-05-10 was last modified: by Rendez-vous avec l’écrivain Jean-Claude Mourlevat Parentis-en-Born Parentis-en-Born 10 mai 2022 Landes Parentis-en-Born

Parentis-en-Born Landes