RENDEZ-VOUS AVEC LE PÈRE NOËL Cirey-sur-Vezouze Cirey-sur-Vezouze Cirey-sur-Vezouze Catégories d’évènement: Cirey-sur-Vezouze

Meurthe-et-Moselle

RENDEZ-VOUS AVEC LE PÈRE NOËL Cirey-sur-Vezouze, 19 décembre 2022, Cirey-sur-Vezouze Cirey-sur-Vezouze. RENDEZ-VOUS AVEC LE PÈRE NOËL 18 Chemin du Baron Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

2022-12-19 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-19 17:00:00 17:00:00 Cirey-sur-Vezouze

Meurthe-et-Moselle Cirey-sur-Vezouze Le père Noël et ses lutins attendront les enfants au café culturel de Cirey. Dans un cadre enchanté le père Noël attendra les enfants le temps d une photo. Les enfants pourront lui confier leurs dessins, leurs lettres ou encore leurs souhaits. Le traîneau sera prêt pour la nuit de Noël et les lutins seront là pour accueillir petits et grands.

Au programme : Dégustation de crêpes, vin chaud, café et chocolat chaud sur place (consommations payantes). Ateliers dessins ou lettre au père Noël pour les enfants (gratuit). aasc54480@gmail.com +33 6 37 53 77 59 Cirey-sur-Vezouze

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Cirey-sur-Vezouze, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Cirey-sur-Vezouze Adresse 18 Chemin du Baron Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle Ville Cirey-sur-Vezouze Cirey-sur-Vezouze lieuville Cirey-sur-Vezouze Departement Meurthe-et-Moselle

RENDEZ-VOUS AVEC LE PÈRE NOËL Cirey-sur-Vezouze 2022-12-19 was last modified: by RENDEZ-VOUS AVEC LE PÈRE NOËL Cirey-sur-Vezouze Cirey-sur-Vezouze 19 décembre 2022 18 Chemin du Baron Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Cirey-sur-Vezouze Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle