Sarthe Un homme vit seul extrait du monde. Réfugié loin de tous et toutes, à la verticale. Retiré en haut de sa vigie, le protagoniste s’est bâti une réalité singulière où le sol n’est plus. Sur cet agrès de cirque inédit trônant au-dessus du vide, les publics découvriront un être paradoxal : un stylite moderne, bourru et sensible, aussi repoussant qu’attachant. Stalactite, c’est l’allégorie d’une humanité hors sol, un poème acrobatique sans poser pied-à-terre. Le Plongeoir – Cité du Cirque accueille le collectif Sous le manteau en résidence de création du 13 au 25 février 2023. Nous vous donnons rendez-vous le 24 février pour une rencontre privilégiée avec l’équipe artistique autour de la création Stalactite (titre provisoire). Rendez-vous avec le collectif Sous le manteau Le Plongeoir – Cité du Cirque 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans

