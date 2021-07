Lalinde médiathèque de Lalinde Dordogne, Lalinde Rendez-vous avec … la Préhistoire médiathèque de Lalinde Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

Lalinde

Rendez-vous avec … la Préhistoire médiathèque de Lalinde, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Lalinde. Rendez-vous avec … la Préhistoire

médiathèque de Lalinde, le vendredi 16 juillet à 14:00

Petits et grands, venez à la découverte de l’histoire locale de la Préhistoire. Un amateur et passionné lindois viendra vous présenter les outils préhistoriques et raconter leurs fonctions. Vous pourrez même les manipuler ! Rencontre à la médiathèque, gratuite et sur réservation. [mediatheque@ville-lalinde.fr](mailto:mediatheque@ville-lalinde.fr) / 05.53.57.70.60

gratuit, sur réservation

Plongez dans l’histoire locale de la Préhistoire médiathèque de Lalinde 24150 Lalinde Lalinde Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Lalinde Étiquettes évènement : Autres Lieu médiathèque de Lalinde Adresse 24150 Lalinde Ville Lalinde lieuville médiathèque de Lalinde Lalinde