Paimpont Paimpont Ille-et-Vilaine, Paimpont Rendez-vous avec la Lune Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Paimpont

Rendez-vous avec la Lune Paimpont, 17 décembre 2021, Paimpont. Rendez-vous avec la Lune Paimpont

2021-12-17 18:00:00 – 2022-01-02 20:00:00

Paimpont Ille-et-Vilaine Pour la 7ème année, l’abbaye de Paimpont se pare de mille et une couleurs !!

Projections toutes les demi-heures entre 18h et 20h (dernière projection à 19h30). Nouvelle création de Spectaculaires, allumeurs d’images, sur un conte original de Fred Renno. http://www.tourisme-broceliande.bzh/ Pour la 7ème année, l’abbaye de Paimpont se pare de mille et une couleurs !!

Projections toutes les demi-heures entre 18h et 20h (dernière projection à 19h30). Nouvelle création de Spectaculaires, allumeurs d’images, sur un conte original de Fred Renno. Paimpont

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Paimpont Autres Lieu Paimpont Adresse Ville Paimpont lieuville Paimpont