Rendez-vous avec La Générale Posthume La Cité du Cirque Le Mans, vendredi 12 avril 2024.

Rendez-vous avec La Générale Posthume La Cité du Cirque Le Mans Sarthe

À l’issue d’une semaine de résidence de création au Plongeoir, la compagnie La Générale Posthume vous ouvre les portes de son espace de création. La compagnie travaille à la création du spectacle Vilain Chien, qui verra le jour en 2024.

À l’issue d’une semaine de résidence de création au Plongeoir, la compagnie La Générale Posthume vous ouvre les portes de son espace de création. La compagnie travaille à la création du spectacle Vilain Chien, qui verra le jour en 2024.

Ce spectacle de cirque indigne est garanti sans pointes de pieds, sans double salto, sans jambes tendues et sans chien marchant sur une petite boule. Spectacle à volonté insolente et cynique, nous souhaitons donner un coup de pieds dans les codes du cirque, afin de faire un grand feu de joie de ce qui est attendu de nous. Pourquoi ce titre ? Le vilain chien, c’est le chien qui n’obéit pas et qui refuse de se soumettre. C’est le fils indigne.

Un rendez-vous avec les artistes, c’est quoi ?

Les artistes accueillis en résidence par Le Plongeoir, Pôle national Cirque, vous ouvrent les portes de leur quotidien et de leur travail de création. Venir à un rendez-vous, c’est entrer dans la fabrique du cirque contemporain et rencontrer des équipes artistiques qui travaillent sur leurs futurs spectacles. Chaque rendez-vous prend une forme propre aux artistes cela peut être une discussion, une répétition, une visite de la scénographie… Soyez curieux et curieuses ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:30:00

fin : 2024-04-12

La Cité du Cirque 6 Boulevard Winston Churchill

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Rendez-vous avec La Générale Posthume Le Mans a été mis à jour le 2024-03-22 par eSPRIT Pays de la Loire